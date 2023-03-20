東哥董事會20日通過去年合併財報，2022年全年營收55.55億元，比2021年的45.54億元，年增21.98％，去年淨利17.53億元，每股稅後純益19.93元，比2021年的9.55元，年增108.69％，董事會並決議配發現金股息10元。

東哥表示，去年營收、獲利、和現金股息，都創新歷史新高，主要受惠於惠近年豪華遊艇市場強勁需求，帶動終端售價調升，東哥的OA品牌掌握訂價話語權，價格優於其他遊艇品牌。

再者，東哥生產效能持續精益求精、成本費用達規模經濟效益，包括淨利率31.6％等各項獲利指標，也再次刷新歷史紀錄，展現東哥卓越的經營能力，達到高端精品品牌的獲利水準，淨利率及權益報酬率（ROE）甚至超越法拉利、愛馬仕等國際一線精品。

東哥指出，東哥2022年的淨利率31.6％，勝過法拉利的18.4％、LVMH的17.8％、以及愛馬仕的29％，權益報酬率45.5％，也樣高於法拉利的38.9％、LVMH的27.6％、以及愛馬仕的30.8％。

東哥說，全球經濟景氣展望仍因戰爭及通膨壓力，而有不確性，但，因歐美需求韌性、中國大陸經濟重啟等因素，國際貨幣基金（IMF）對未來經濟看法，轉趨樂觀，在年初最新的報告中，小幅調升全球經濟成長預測。

此外，富豪的經濟穩定性高，且全球富豪人數及財富持續增加，高端奢侈消費需求依然強勁，奢侈品的品牌，看好未來需求前景，無論是高價跑車或私人飛機，今年需求預期仍將持續成長。

東哥指出，觀察今年2月舉辦的邁阿密國際船展，市場買氣持續，東哥目前在手訂單創高，已排至2025年，新產能貢獻及新產品陸續問世，都將帶動未來營運動能。

東哥代理發言人呂宜澄表示，東哥近幾年的股利政策是，發放獲利金額的一半，回饋股東，但因去年EPS達19.93元，20日董事會通過每股擬配發現金股息10元，這個絕對數值，也是歷史新高。