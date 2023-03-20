台中市瑪莎拉蒂案一審依殺人未遂、傷害及強制等罪判主嫌張敦量徒刑9年，全案仍在上訴期間，檢方已提上訴，張敦量遭羈押近1年3月，6度延押即將於3月23日期滿，台中地院日前提訊張敦量，張再度請求交保，合議庭以張至今否認殺人未遂，所犯重罪、被判重刑，仍有畏罪逃亡之虞，羈押原因仍然存在，有繼續羈押之必要，裁定自3月24日起續押2個月，可抗告。

台中市瑪莎拉蒂案，張敦量等3人在2021年11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂名車，與宋姓男大學生駕駛的小客車發生擦撞行車糾紛，3人將宋毆打成重傷，引發社會關注。李、陳去年底交保，台中地院今年3月1日以張犯殺人未遂、強制罪2罪判9年；李及陳犯傷害致重傷害及強制罪各判4年8月。

張敦量在2021年12月24日遭羈押，多次請求交保被駁，6度延押至今已近1年3月，羈押期間將於3月23日期滿，法官17日開庭提訊張敦量，諭知檢方上訴。張再請求交保；辯護人指稱，張在案發後由律師陪同自動到案，沒有逃亡之虞及事實，以羈押原因已消滅，再次請求具保，法官諭知候核辦，訊後還押。

依《形事妥速審判法》等規定，審判中的延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一審及第二審以6次為限、第三審以1次為限，羈押期間已滿仍未判決確定者，視為撤銷羈押，法院應釋放。

經合議庭認為，張敦量在一審被依殺人未遂等罪判刑9年，殺人未遂罪是最輕本刑10年以上重罪，可見犯行情節甚重、判刑亦重，而張至今否認殺人未遂犯行，仍有畏罪逃亡可能，被羈押原因仍存在，依訴訟進度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利及防衛社會治安，仍有羈押必要，裁定自今年3月24日起，繼續羈押2個月。