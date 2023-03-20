前總統馬英九27日起將前往大陸祭祖，引發各界關注，惹來部分綠營議員重砲抨擊。對此，國民黨高市議員李雅靜反嗆「難道綠營人士都沒有掃過墓？」（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

前總統馬英九27日起將前往大陸祭祖，引發各界關注，惹來部分綠營議員重砲抨擊。對此，國民黨高市議員李雅靜狠酸，馬英九宣布出訪大陸祭祖，瞬間擊碎綠營玻璃心，甚至以「去了就不要回來」字眼妖魔化，她反嗆「難道綠營人士都沒有掃過墓？」

「慎終追遠，民德歸厚。」李雅靜認為，清明掃墓祭祖是既有的習俗，世世代代皆是如此，不忘根本，風俗民情必然趨向淳厚善良。但馬前總統宣布出訪大陸祭祖計劃，卻瞬間擊碎綠營玻璃心，甚至挑起「類民進黨」議員的敏感神經，以毫無禮貌「去了就不要回來」等字眼妖魔化。

「難道綠營人士都沒有掃過墓？」李雅靜回嗆，掃墓的意義，不是真的在於先人，而是家族間的傳承、追思還有感恩。綠營議員年紀輕不懂事沒關係，但是不要做什麼事情都不經過思考，大可不必如此汙衊、妖魔化國家卸任元首。

李雅靜指出，蔡英文總統上月出席2023大陸台商春節聯誼活動時就強調，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。就如同2位前高雄市長謝長廷、陳菊也曾分別前往大陸祭祖、城市行銷，她也非常肯定如此健康有序的交流。

李雅靜呼籲，平常心看待馬英九此次的祭祖行程，大可不必妖魔化抹紅，馬英九在清明節期間赴陸祭祖，既合情也佔理且不違法，更合乎蔡英文推動的健康有序交流、鞏固兩岸和平穩定發展。