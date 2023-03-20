黃瑄戲中角色以為失去兒子傷心欲絕。（三立提供）

黃瑄在三立8點台劇《一家團圓》飾演的雅芳，以為兒子全全被燒死傷心欲絕，結果全全因昏迷太久，醒來時失憶，竟誤把曹鳳（何宜霈飾）當作是親生媽媽。黃瑄因為失去兒子而精神錯亂，一時清醒一時發瘋，為了要找全全過程嚐盡苦頭，像在泥巴坑裡徒手挖泥土，在監獄被傷害，躺在病床上雙手都被手銬銬起來，所以演出雙手紅腫，黃瑄說由於每場戲幾乎都在情緒崩潰邊緣，這陣子真是感覺很煎熬。

由於黃瑄演出投入，不少觀眾都認為她是用媽媽的心情演來出這段感人劇情，她覺得劇中雅芳這角色為了兒子全全而精神認知錯亂，其實她有很完整的心路歷程，因為無論是事業或是愛情她都為兒子做了犧牲與選擇，所有選項都排在兒子後面，但走到這步所有都白費，那傷痛不只是失去一個兒子，是人生都毀了，最深層的傷痛與絕望感，有種救不回來的感覺。

現實生活中黃瑄最擔心就是兒子生病，前兩天兒子有些發燒，在她忙著出門工作前就吐了，讓她覺得好心疼，一邊急著工作，一邊又擔心小孩，恰巧她媽媽剛好不在，只能靠爸爸照顧小孩，那天拍戲連工作人員都發現黃瑄不太開心，她說：「那種擔心是一直會表現在臉上，藏不住的。」

她透露之前兒子還曾發燒到癲癇，把她嚇翻了，半夜到醫院掛急診，「對小孩爬高我不怕，有時二、三樓的高度溜滑梯兒子都覺得好刺激，更愛玩雲霄飛車，這方面我都可以接受，日常有些在控制範圍內的小傷他遇到才會知道要避免。」她因忙拍戲，最近很少在兒子清醒時在家，所以一有空班時就陪著兒子，再晚回家都要陪兒子睡，兒子也對她會說「媽媽妳出門要叫醒我，我要跟妳說再見再繼續睡」，母子都很珍惜這一點點相處的時間。