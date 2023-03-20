班貝格交響樂團將和小提琴家陳銳合作演出三場音樂會，於台北、高雄兩地登場。（李欣恬攝）

來自德國的班貝格交響樂團，才剛結束在香港的演出，百人樂團風塵僕僕地在今日下午抵台，加上為數可觀的樂器，可說是疫情後少數再次造訪台灣的交響樂團，除了要演出經典的德國作曲家布拉姆斯交響曲，還有在台灣鮮少聽見的曲目，匈牙利現代作曲家李蓋悌的《給100台節拍器的交響詩》，觀眾到時可聽見100台節拍器聲響，同時接著是布拉姆斯交響曲，感受在新穎的聲響與古典曲目之間，截然不同的聽覺經驗。

德國班貝格交響樂團成立於1946年，音色特質為醇厚、圓潤、富有穿透力，演出範圍遍及全球超過63個國家、500多座城市，至今演出超過7000場音樂會，被譽為世界最優秀的交響樂團之一，多次獲得國際古典樂評唱片大獎，同時也獲得「巴伐利亞國家愛樂樂團」的稱號，更有「班貝格之音」的稱呼。

帶領班貝格交響樂團的指揮家雅各．胡薩，被《留聲機雜誌》評論為「近乎偉大」的指揮家，他身經百戰，曾指揮世界各大頂尖樂團，2014年他首度與班貝格合作演出捷克作曲家史麥塔納《我的祖國》交響詩，樂團既有的德意志文化根源，又擅長表現波西米亞音樂風格，獨特的渾圓厚重而略暗的音色，令他高度讚賞，雙方相互激盪出燦爛的火花。

2016年，胡薩接任樂團首席指揮一職，他帶領樂團完成了一系列高水準音樂演出，一連獲得重要國際古典樂評唱片大獎，包括2020年《巴伐利亞州音樂獎》、2021年《德國唱片評論家獎》，以及2022和2023年《國際古典音樂大獎》年度交響樂大獎。

巴哈靈感音樂文化協會理事長梁秀玲表示，班貝格交響樂團是國際上評價很高的樂團，已有33年不曾來台灣演出，這次來台，除了樂團的交響樂曲目，還特別邀請小提琴家陳銳和樂團共同演奏兩首小提琴協奏曲，分別是布魯赫和孟德爾頌的小提琴協奏曲。

首場演出於3月21日在台北國家音樂廳舉行，曲目包括布魯克納《C小調交響前奏曲》、孟德爾頌小提琴協奏曲，還有布拉姆斯第三號交響曲。

第二場3月22日同樣在台北國家音樂廳演出，曲目有布魯赫小提琴協奏曲，以及在台灣首演的李蓋悌《給100台節拍器的交響詩》，觀眾可看見在舞台陳設100台節拍器，之後開始滴答作響持續7到10分鐘，直到最後一個節拍器完成，接著直接進入布拉姆斯《第四號交響曲》。

第三場3月25日樂團將到高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，曲目有德弗札克E小調第九號交響曲《新世界》，布魯克納《C小調交響前奏曲》和孟德爾頌小提琴協奏曲。