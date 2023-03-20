民進黨立委初選登記開跑，台北市議員王世堅不甩黨內誠信條款，20日上午在英系議員和支持者簇擁下，登記參選2024士林大同區立委，將與現任立委何志偉上演同室操戈，強調這是響應黨主席賴清德所說的「沒有現任優先」。而據民進黨台北市黨部公告，同日完成初選登記的還有一人，就是南港內湖區現任立委高嘉瑜。而高嘉瑜目前人在美國，自稱坐了2小時車程到矽谷，還喝了台灣味珍奶，登記手續應為請人代理完成。

王世堅上午10時赴台北市黨部領表登記，不僅支持者陪同在側，英系議員林世宗、洪健益、吳沛憶、陳慈慧、劉耀仁、張文潔以及正國會議員許家蓓皆現身力挺，一同高喊「王世堅凍蒜、王世堅加油」，氣勢十足。王世堅本來被臆測可能選中正萬華，如今定調選士林大同，話題滿滿。

根據民進黨台北市黨部公告：本黨3/20(一)開始第11屆區域立法委員提名初選領表與登記。今日王世堅議員登記第二選舉區(大同區、士林區)。高嘉瑜立委登記第四選舉區(內湖區、南港區)；以上二位皆完成登記程序並繳費。領表及登記時間：2023年3月20日至24日，每日09:00~12:00、13:30~17:00。

而高嘉瑜人在美國，登記手續應為請人代理完成，她今(20日)在臉書PO文提到，今天從加州Sacramento搭2個多小時車到矽谷，暢談近3小時，獲益良多。她還提到，結束之後，喝了「台灣第一味」珍奶，也分別遇到幾位台灣人，開心合影，「在矽谷真的很有台灣味！」