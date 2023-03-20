世界棒球經典賽台灣啦啦隊的熱情表演，讓世界看到台灣的棒球文化，女孩們回歸所屬團隊，備戰2023中華職棒新賽季，樂天女孩（Rakuten Girls）在20日舉辦開季記者會，讓新成員和媒體球迷相見歡。

樂天女孩透過今年度的徵選會選進7名成員，包括禹菡、儷軒、心韻(原欣妤)、李昀(原芯芯)、芷軒、凱伊、溫妮，加上原本的24位女孩、李多慧以及練習生Kira，團隊人數提升至32人，隊長籃籃笑說：「這可以說是史上最豪華陣容，我們的人數升到32人，期待未來能成為擁有強大陣容『RKG48』，之前經典賽讓大家看見台灣應援方式，也希望讓世界看到樂天女孩。」

近日重磅加入的「外援」、來自韓國的李多慧透過影片打招呼，並努力透過中文介紹自己，她說：「我今年23歲，魅力是笑容和能量，第一次來台灣加入樂天女孩，會努力帶給球迷精彩表現和正面能量。」

就像球員一樣，樂天女孩每個人也有背號，會中也公布新加入的女孩們的背號，禹菡36號、儷軒8號、心韻23號、李昀33號、芷軒83號、凱伊88號、溫妮97號，李多慧則是選擇82號，她解釋，撥打國際電話韓國的國碼是82，很適合來自韓國的自己。」