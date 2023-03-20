全球減碳新法規推升整體R-PET需求，讓再生聚酯在這波紡纖景氣調整，少數持續供不應求的產品。
爭取再生酯粒剛性需求訂單。遠東新正在日本、美國、大陸、越南、菲律賓、馬來西亞等地同步投資再生酯粒產線擴產。
遠東新指出，去年第四季，化纖及成衣等生產事業群受客戶庫存調整影響，稼動率降緩，營運降溫。不過市場對瓶用酯粒、再生酯粒的需求，較不受影響。
根據遠東新統計，再生酯粒、回收廢棄PET瓶酯粒等綠色產品營收已占生產事業營收30％且占生產事業營業利益超過40％。
今年菲律賓等再生酯粒產能陸續開出，遠東新預期，上半年受到全球景氣放緩，需求降溫影響，僅北美化纖廠及瓶用酯粒有剛性需求支撐。下半年則生產事業將有望隨著全球景氣、需求復甦而回溫，且再生酯粒產能，今年擴增幅度達高雙位數，將有助於營收、獲利表現。
遠東新再生酯粒的產能擴充目標，是到2025年的產能達87萬噸，市場估，今年起的未來三年，遠東新每年再生酯粒產能擴增幅度至少都有2、3成。
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