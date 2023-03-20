科睿唯安（Clarivate）20日頒發「2023全球百大創新機構獎」給臺灣11家機構，得獎者包括工研院、鴻海、聯發科、廣達電腦、友達、台達電、瑞昱半導體、台積電和緯創資通，以及首度進榜的南亞科和華邦電。今年臺灣得獎機構數再創歷史新高，高居全球第三。工研院連續6年、第7度獲獎，是臺灣獲獎次數最多的機構，更蟬聯亞太區研發機構得獎之冠。

經濟部部長王美花表示，臺灣11家獲獎機構持續專注投入研發，專利組合涵蓋淨零排放、電動車、半導體等重要領域，這也是近幾年政府積極投入科專預算，布局專利的範疇。其中特別在淨零排放領域，臺灣11家獲獎機構皆進行關鍵技術布局，積極研發電動車、綠能、節能、電池等相關創新科技。同時，今年僅有3家研發機構上榜，工研院不但名列其中，是亞太區獲獎最多次的研發機構，展現工研院科研創新能量，是臺灣產業升級轉型的重要引擎。未來，經濟部也將持續擴大再生能源發展，提供低碳電力，滿足企業綠電需求，攜手產業以科技力加速前瞻技術研發及應用，透過產官學研緊密合作，持續提升我國產業競爭優勢，創造臺灣淨零轉型新動能。

科睿唯安全球智權策略長Vasheharan Kanesarajah表示，工研院在多項創新指標的表現皆顯著提升，其專利在全球多個產業都有極大影響力，包括日本的半導體能源研究所SEL、南韓的三星、美國的IBM、AT&T、蘋果的專利，均大量引用工研院的專利，領域涉及半導體、通訊、OLED等。

工研院院長劉文雄表示，近年來，產業的智財經營思維轉變，專利可成為企業主動攻擊的利器，不再只是被動防禦的工具，工研院專利經營策略也從三大方向，進行智權多元化應用。首先，建置專利城池，攜手臺灣產學研共組之創智智權（IP Bank），目前已蒐羅數千件全球熱門技術優質專利，是產業進軍國際的堅實護盾。第二，用專利布局未來，工研院積極研發新興淨零排放趨勢專利，提供一站購足的解決方案，協助產業快速掌握減碳新商機。第三，活化專利價值，工研院鏈結中小企業信保基金與臺灣26家重要金融行庫，打造無形資產融資服務機制，已協助25家新創與中小企業，獲得8家銀行融資，累積超過3.5億元，成為臺灣產業轉型升級之關鍵動能。