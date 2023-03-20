南部春雨未降，旱象持續，高雄自從3／8水情號轉黃燈之後，就實施夜間減壓供水，再不下雨，就可能轉為橙燈，將針對用水超過1000度的用戶或業者「減量供水」。高雄市長陳其邁今天到澄清湖淨水場關心配水情形，請自來水公司因應可能減量供水預做整備，並加強管末及高地區之水車與供水站調度，確保市民用水無虞。

陳其邁到澄清湖淨水場關心配水情形，確保市民用水情況。 (高雄市政府提供)

陳其邁表示，原來的燈號調整為黃燈之後，每天供水量從145萬噸降到141萬噸，節省了4萬噸的水，也建議經濟部水利署在這個月月底的會議能夠調整為橙燈，希望說可以有效節水5萬噸，從141萬噸降到136萬噸。減量供水的部分也要特別拜託自來水公司，能夠注意到包括高地與管線末端，能夠保持正常的供水，希望說能夠有效的來作節流與配水。

在開源部分，高雄市目前已經在大樹增加11口井，已經增加了5萬噸的水，另外也預計在四月底開闢8口井，希望能夠再增加2.4萬噸的水，另外在鳳山和臨海的水資源再生水廠，也希望能增加1.3萬噸的水，這樣累計加總的部分希望能夠在四月底平安在水情最嚴峻的時間，盡量不要再擴大限水，以目前水資源的規劃，在四月底部分應該是沒有問題，但是假如說四月底沒有再下雨的話，可能就會有進一步的不管是供水或整體水資源的開發。

高雄市目前已經增加鑿井數量，希望能夠在四月底平安在水情最嚴峻的時間，盡量不要再擴大限水。(高雄市政府提供)

水利局表示，未來水情如進入減量供水橙燈，自來水公司將針對每月用水超過一千度以上大用水戶，以及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等實施減量供水措施，尚不致影響一般市民日常用水，也會視供水情況提供載水點由大用水戶以水車載水，最後還是呼籲民眾仍然要節約用水，隨手關緊水龍頭，枯水期間不再愁。