第10屆國際展能節職業技能競賽（10th International Abilympics）即將於2023年3月22至25日在法國梅斯（Metz）舉辦。為了幫長期備戰的國手們鼓舞士氣，行政院長陳建仁（中）20日晚間特別到華航諾富特飯店為代表團授旗，並期勉代表團。（陳麒全攝）

第10屆國際展能節職業技能競賽（10th International Abilympics）即將於2023年3月22至25日在法國梅斯（Metz）舉辦。為了幫長期備戰的國手們鼓舞士氣，行政院長陳建仁（中）20日晚間特別到華航諾富特飯店為代表團授旗，並期勉代表團。（陳麒全攝）

第10屆國際展能節職業技能競賽（10th International Abilympics）即將於2023年3月22至25日在法國梅斯（Metz）舉辦。為了幫長期備戰的國手們鼓舞士氣，行政院長陳建仁特別到華航諾富特飯店為代表團授旗，並期勉代表團，面對世界局勢的變化，仍要專注於訓練，不斷努力，他們堅毅不拔的定力，值得國人給予最大的肯定及鼓勵。

「第10屆國際展能節職業技能競賽授旗典禮」競賽共有26職類、28位國手將代表國家爭取榮耀。原本該競賽預計2021年8月在俄羅斯舉辦，但因受疫情及俄烏戰爭影響，該競賽歷經延期及取消的波折後，國際奧林匹克身心障礙聯合會公告於2023年法國梅斯舉辦本屆競賽。

國際展能節職業技能競賽約每4年舉辦一次，透過技能競賽提供身心障礙朋友展現技能的機會，而我國在歷屆成績中表現優異，上屆榮獲10面金牌、4面銀牌、2面銅牌及1個特別獎，刷新歷屆摘金紀錄，期許本屆能再次締造佳績。

陳建仁20日晚間特別蒞臨現場親自授旗，也對長期備戰的國手們給予肯定和由衷的祝福。陳建仁表示，這一屆的展能節國手實在很不容易，面對世界局勢的變化，仍要專注於訓練，不斷努力，他們堅毅不拔的定力，值得國人給予最大的肯定及鼓勵。他也提到，勞動部於108年、111年兩度修訂「技能競賽實施及獎勵辦法」，提高獲獎選手的技能競賽獎金，也一併提高培訓團隊獎金，顯示出政府透過積極技能培育，鼓勵國人提升技能水準並能為國爭光的用心。

這次代表臺灣的國手們，個個技藝超群，臥虎藏龍。其中國手代表「網頁設計」職類的尤俊昇，他克服視覺障礙，歷經每天高密度的集訓，反覆練習、優化程式、縮短完成時間，對於此次競賽他充滿信心，並表示：「能到外面世界看看，跟各國頂尖選手一起切磋，我相信會是很棒的體驗。」