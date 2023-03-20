家屬與嘉義醫院醫療團隊達成共識下，決定進行器官捐贈。（嘉義醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

長年在外流浪的57歲何姓男子228當天倒臥在嘉義市文化公園公厠內，連續經過2次大手術，病況仍未好轉，雖然何男與家人關係疏遠，家人仍決定讓愛好自由的他能走得尊嚴、有意義，最後捐出何男眼角膜，衛福部嘉義醫院表示，何男的遺愛就是讓另一人透過他的眼睛，看見世界的溫暖。

嘉義醫院表示，何男228當天被救護車送到醫院時，因腦部嚴重出血，剛進醫院就動了一次大刀，隔天因情況危急，又進手術室，稍晚輾轉獲報趕來的何男弟弟，在得知哥哥情況不樂觀時，先是一陣沉默，最後才告訴社工，哥哥一向獨來獨往，長期在外流浪，只有逢年過節才會返家探望老母親，平日根本無從得知他的行蹤和狀況。

何弟內心經過一番掙扎，表示打算為哥哥的人生做一件有意義事情，經與嘉義醫院醫療團隊達成共識下，決定進行器官捐贈，18日何男病情急轉直下，評估判定腦死，嘉義醫院立即啟動跨院合作，與台南成大醫院器捐團隊共同協力，順利完成眼角膜捐贈。

嘉義醫院社工室主任林佳慈表示，當天完成眼角膜捐贈手術後，一等手術室門開了，醫師就帶領同仁向病人、家屬致意，望著病人離去的背影，深深的一鞠躬，且家屬對何男終能遺愛人間，不忘感謝醫療團隊在短時間內積極聯繫，成就捐贈器官的美事。

林佳慈說，一旦啟動器捐流程，需全體動員分秒必爭，共同努力完成器捐者與家屬的心願，器官捐贈是往生者留給家人的溫暖禮物，能幫助家屬縮短悲傷期，建議如有器官捐贈意願的人，平時就可以向親友表達捐贈的想法，建立共識，也可向各醫院索取器官捐贈同意書預先簽署，萬一發生危急情況，可由親友們來協助完成心願，讓生命永續。

嘉義醫院院長黃元德表示，醫院對何先生的大愛，深表無限感激與尊敬，感謝他幫助需要重生的人，指近年嘉義醫院持續推廣器官捐贈，且目前等待器官移植挽救生命的病人依舊眾多，呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈的助人理念。