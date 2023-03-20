台北一名女網友「輔大陳若儀」日前為了婚事在網路上鬧得沸沸揚揚，自從婚事告吹後，她把一切都怪到無緣小姑頭上，甚至公開小姑的名字和LINE大頭貼。今（20）日輔大陳若儀再度發文，除了指控一切都是小姑設計陷害以外，還分享和一位鍾姓算命師的對話，聲稱「連算命老師都說我和我老公有宿世情緣」，所以她不願放手，貼文一出引發熱議。

輔大陳若儀在臉書社團「匿名公社」發文表示，很多人覺得她堅持這段感情是為了錢，但當初她提出要分手費只是氣話，「都是我小姑設計的a，不僅如此她還PO網公審且無限放大，害得我一直被我老公誤會」，聲稱小姑每篇貼文都是有計畫性的陷害，「連算命老師都說我和我老公有宿世情緣，要我怎輕易放棄我愛的人，我相信我老公還是愛我的、只不過都是我小姑那可怕的雙面人在從中破壞」。

輔大陳若儀公開她和算命鍾老師的對話。（翻攝自匿名公社臉書）

仔細一看附圖，輔大陳若儀某天深夜開始致電一名鍾姓算命師，不過都不被理會，直到她提出未婚夫可能有小三的懷疑後，鍾姓算命師才說「妳和他有宿世情緣，不過他的桃花多，這是你們必須面臨的考驗」，最後鍾姓算命師也附上一張名片，要輔大陳若儀有需要再向他預約。

對此，許多網友紛紛回應，「看來這老師很不準…」、「我懂了，原來這場長篇鬧劇是算命老師鋪陳的廣告文！」、「你跟鍾老師有仇吧？被你這個負面人物打廣告，這個算命先生要關門歇業了！」、「老師也算不到他的招牌就此被毀了」。