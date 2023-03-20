謝長廷曾於2012年「開展之旅」赴中國大陸，到福建謝氏宗祠祭祖。（中新社、中時資料照片合成）

謝長廷昔赴陸祭祖照片曝光

前總統馬英九赴大陸祭祖一事，國民黨也舉謝長廷為例，2012年「開展之旅」到福建謝氏宗祠祭祖，還為此感動落淚。前立委郭正亮披露，這段其實有內情，因為他也有陪謝長廷，謝長廷事後跟他們解釋，「因為香薰到眼睛」。郭正亮稱，謝長廷當然有激動，可是不至於掉淚，不過當時謝長廷也沒有否認媒體報導！

對民進黨批評前總統馬英九赴大陸祭祖一事，國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨非常多人都曾經去過大陸，從蔡英文、賴清德、陳水扁、謝長廷到陳菊都去過，謝長廷甚至感動到落淚。

呂謦煒強調，不僅蔡英文曾於1998年隨同辜振甫到大陸參訪，謝長廷也曾於2012年「開展之旅」赴中國大陸，他不僅到福建謝氏宗祠祭祖，更稱「到了廈門看到很熟悉的語言、文字，還有很習慣的文化，沒有感覺是到別的地方，像去兄弟的家一樣」，還為此感動落淚。

前立委郭正亮。（資料照片）

不過，前立委郭正亮今（20）日在中天電視《大新聞大爆卦》說，謝長廷那一段有內情，郭還原當時謝長廷說法。

郭正亮表示，他當時也一起陪同謝長廷，謝長廷向他們解釋，因為香薰到眼睛，當地蠻鄉下的，香的品質較差，一開始煙整個漫開，就薰到眼睛。這當然會被做標題，「可是他跟我們講實際狀況，他當然有激動，可是他不至於掉淚。」

不過被質疑難得祭祖卻不掉淚？郭正亮也解釋，所以謝長廷也沒有否認媒體報導，「是事後跟我們講的」！