美神契約與飛天小女警合作一系列的IP商品，為國內首家進攻國際的食品保健品牌。繼上一波暮光膠點綻放組的小女警版本、Looney Tunes樂一通益起守護組的攜手合作外，17日再度發表了品牌初期的生力軍－黑魔可可，不僅致敬世界棒球賽，可愛萌系的飛天小女警新包裝也讓現場參與的貴賓們都愛不釋手。

「美神盛典」一直都算是每一年保健食品界的朝聖大事件，而永遠走在業界前段班的美神契約，自然是將求新求變的宗旨發揮到極致。這兩年，亦可謂是美神契約的「聯名宇宙元年」。美神契約17日舉辦第四屆美神盛典，同場邀請第三年合作品牌代言人曾之喬，首次出席這屆盛典大會。

曾之喬除了與大家一起分享在巴黎拍攝廣告片的趣事之外，更與在場的品牌好友們分享如何從健康漂亮進階成為自信美麗女人的秘密。現場宛若「聊姊」節目復刻，重現許多溫暖的喬式語錄。

美神契約於活動上加碼預告了幾款發售新品，除了展現品牌對未來市場的正向看法，也透過劃時代的產品定位，突顯品牌研發端技術端的成熟與創新，也奠定了美神契約在業界優良的品質保證。