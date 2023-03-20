南韓高人氣女團BLACKPINK近期來台，在3月18、19日一連兩天於高雄開唱，不只讓歌迷們嗨翻，也吸引不少明星藝人前往朝聖。豈料，演唱會現場卻引發諸多風波，而藝人嘻小瓜近期也被BLACKPINK的消息洗版，在IG以限時動態分享心情。

嘻小瓜在IG以限時動態的方式，寫下：「這兩天被一堆BP演唱會的洗版以後發現，不知道看演唱會的(人)，有多少是平常根本不會聽BLACKPINK的歌，甚至連一首歌都哼不出來或跳不出來的。」更直接開酸部分人的目的僅是「想要炫耀自己買的到票，或吸一下熱度」。而此舉也讓嘻小瓜有些納悶。

嘻小瓜也在文中解釋：「我並沒有酸葡萄的心態。」指出自己已經決定看19號的演唱會，並表示：「我也不是超級鐵粉，但我至少70趴的歌曲都知道啦！」更直言：「只是常常被罵蹭熱度的我，酸民不好意思，這些人才是真正蹭熱度啦！」坦承自己的真實心聲。

事實上，BLACKPINK此次旋風來台，除了她們在舞台上勁歌熱舞外，舞台下的不少觀眾卻掀起諸多爭議。據悉，此前就有網友在各大社群論壇上PO文，提及不只有黃牛票、公關票的風波外，現場還有觀眾於座位上站起，影響到後方粉絲的觀看體驗，讓不少人發聲呼籲，期望能在享受演唱會的同時，多考慮到他人的感受。