企排18年挑戰賽於20日由連莊出戰台中太陽神，這場挑戰賽將會決定哪隊可以拿到25日於台大體育館舉行的男子組總冠軍賽最後門票，最終連莊以25比16、16、16直落三輕取對手拿下勝利，並且搶下總冠軍賽門票。挑戰賽取得1勝1敗的連莊，將跟挑戰賽兩戰全勝的屏東台電爭搶今年男子組總冠軍。

首局連莊便展現不能輸的態度，靠著布萊恩的全力猛攻讓對方士氣兵敗如山倒，雖然對方趕緊喊出暫停想回穩軍心，但巨大的差距仍遲遲無法縮小，最後連莊靠著林冠洲的touch out拿下第一局。

第二局太陽神迅速掌握戰局，首先靠著攻守皆有亮眼表現的「小高」高偉誠取得分數領先，但連莊也施展出例行賽男子組龍頭的強大實力，靠著宋柏霆的強力進攻要回領先，局末宋柏霆屢次重扣得分無人能擋，最終連莊拿下第二局。

第三局連莊延續前兩局的高昂士氣，布萊恩連續兩次發球得分讓隊伍開局就取得5分優勢，局中對方的高偉誠和焦璿誠輪流跳出來取分想助隊止血，但仍無法追趕上連莊的分數，最終連莊贏下勝利。