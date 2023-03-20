前總統馬英九重要幕僚金溥聰今(20日)在《POP撞新聞》節目暢談2024局勢，他強調，目前看來最強候選人是侯友宜，但處理黨務須得公平，所以並非「徵召侯友宜」，而是用民調決定之後「徵召最強者」。首先不限定對象盲測，通盤做出多份民調。之後「徵詢」，詢問民調領先者的參選意願，最後「直接徵召」，這樣對國民黨的消耗才最小，勝率才會提高。

金溥聰在《POP撞新聞》表示，從現在的情勢來看，新北市長侯友宜確實是最強母雞，但不宜主動，國民黨主席朱立倫要讓侯變得更強，不要變得更弱。他直言，當前徵召應該是最好的一條路，因為初選可以協調，協調不成才初選，至於為什麼要徵召？最主要的目的就是為了贏得選舉。

「小刀既出、誰與爭鋒？」節目主持人黃暐瀚也在臉書發文，提及金溥聰談到，藍營應用徵召找出最強候選人。金溥聰強調，目前看起來，最強候選人應該是侯友宜，但他當過秘書長，知道處理黨務，須得公平。他的徵召主張並非等於徵召侯友宜，而是用民調決定之後，徵召最強者。

金溥聰指出，首先「盲測」，不限定對象，通盤做出多份民調。之後「徵詢」，問問民調領先者的參選意願。最後「直接徵召」。「這樣對國民黨的消耗最小，勝率才會提高！」

金溥聰也向國民黨中央喊話，強調朱立倫是一個聰明人，「時間寶貴，對手已經就位了，我們也要盡快就位，不要再蹉跎了！」國民黨就該用徵召的方式快刀斬亂麻。要保護侯友宜也只有徵召，如果要削弱侯就一直拖著不動。且對於國民黨採徵召的方式，侯友宜也比較有可能答應選。