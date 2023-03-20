桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店搶國旅商機，即日起至6月28日止推出老街漫遊住宿優惠，溫馨家庭房平日5,399元起，另依房型規定入住人數贈送自助式早餐、宵夜及大溪老街定點來回接送，另享半日遊包車行程加價優惠，漫遊百年老鎮風華，探索地道美食。

看好桃園大溪及龍潭地區擁有豐富歷史特色，一直為國內觀光旅遊熱門景點，桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店搶串連周遭景點，結合人文及自然景觀，推出老街漫遊住宿優惠，依房型規定入住人數贈送自助式早餐、消夜及大溪老街定點來回接送，此外還有半日遊包車行程四人同行每房每晚平日7,999元、週五及週六8,799元，行程包括大溪老街在地美食挖掘，散策巷弄老店與沿線迷人風景，探訪濃厚日本江戶風情的手信霧隱城及落雨松大道自然美景，以文化帶動觀光，串起記憶、人文、自然的深度旅遊，感受豐饒在地魅力。

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店腹地廣大，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境。於專案住宿期間內，可享陽光咖啡廳精心準備自助式早餐，10多道囊括台灣南北的特色中式早餐，宵夜時段提供台式鹹酥雞、麻辣燙等10多道台式夜間美食，住客更可免費使用飯店多樣設施，包括最受孩童喜愛的戶外童樂園，浪漫旋轉木馬、刺激旋轉咖啡杯及栗子造型摩天輪，星空電影院悠閒觀賞電影，暢玩體驗各式高爾夫主題設施，闔家大小都能開懷樂遊桃園，創造難忘旅遊回憶。