澳洲男演員彼得哈迪（Peter Hardy），曾在CCGS 管弦樂團演奏法國號，後來他在1986年轉往影壇發展，此後他出演無數影視作品，比較知名的作品有《終極標靶2》、《金牌特務：金士曼起源》等等，由於他外型強悍，大多在劇中出演反派，近日傳出他在海灘浮潛時發生意外，救上岸時已經當場死亡。

綜合外媒報導，警方於3月16日澳洲弗里曼特爾海灘發現男演員彼得哈迪溺水身亡，他似乎是浮潛時發生意外，有民眾發現後將他救上岸，並實施心肺復甦術搶救，但仍沒有挽回生命，當場宣告死亡。據悉彼得哈迪過去在倫敦時，長年住在當地船屋上，近日才飛回澳洲探望年邁的母親。

事件發生後，彼得哈迪的哥哥麥克在facebook發文哀悼：「我必須很難過的表示，我的兄弟彼得哈迪今天早上突然去世了，這是我唯一的方式能廣泛的告知周遭親朋好友，安息吧，我親愛的弟弟」。澳洲歌手希爾維帕拉迪諾（Silvie Paladino）致意「我向你和你的家人致以最深切的哀悼。彼得真的受到了愛戴和尊重」，不少人也在貼文底下表達惋惜。

彼得哈迪曾在電影《金牌特務：金士曼起源》中扮演一名俄羅斯將軍，不過大多數時間都在澳洲當地電視劇中亮相。他同時是一名音樂劇演員，是音樂劇《媽媽咪呀！》的主角之一，在該音樂劇演出的四年時間，他演出超過1500場，表演功力有目共睹。