墨西哥隊在WBC（世界棒球經典賽）4強賽前一天痛失戰力，根據總教練吉爾（Benji Gil）透露，8強對陣波多黎各登板先發的王牌左投烏瑞亞斯（Julio Urias）及牛棚好手瑟沙（Luis Cessa），確定遭大聯盟母球隊召回，提前備戰新賽季的到來。

效力道奇隊的烏瑞亞斯去年拿下國聯防禦率王，原本是墨西哥重要先發戰力，不過他在WBC中先發出賽2場，留下9局被敲8支安打失7分，防禦率高達7，烏瑞亞斯8強賽先發用了60球，根據大會用球數規定，烏瑞亞斯確定無緣4強及冠軍戰，只是烏瑞亞斯雖然狀態不佳，墨西哥仍然靠著強悍打擊首闖賽會4強。

瑟沙上季在紅人先發、後援兩頭跑，拿下4勝4敗，防禦率4.57並不出色，本屆WBC為墨西哥後援2局，被打出2安失1分。瑟沙是爭奪紅人先發席位的一員，聽聞被母球隊召回後也在推特上發文，表示自己很遺憾無法與國家隊奮戰到最後。

A todo México con respeto y cariño!!⚾️🇲🇽 pic.twitter.com/YIDL6OBBBf — Luis Cessa (@LuisCessaMx) March 19, 2023

墨西哥4強賽預計推派天使左投山多沃（Patrick Sandoval）先發，預賽他碰上強敵美國投3局失1分，帶領墨西哥以11比5搶下重要一勝，山多沃大聯盟生涯對上左打，被打擊率僅1成85，對於一片左打重炮的日本來說是場硬仗。