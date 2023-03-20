國軍第一季聯合作戰計畫演練20日登場，第三作戰區轄屬三軍部隊，依作戰進程推演，訓練各級指揮官及參謀指參程序、部隊實兵狀況演練。軍聞社晚上發布圖文，提供空軍臺南基地IDF戰機轉場，1批4架次演練戰力保存的操練畫面。