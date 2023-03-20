IDF戰機轉場戰力保存 國軍聯合作戰計畫演練登場 20:462023/03/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍臺南基地IDF戰機轉場，1批4架次演練戰力保存。（圖／軍聞社提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍第一季聯合作戰計畫演練20日登場，第三作戰區轄屬三軍部隊，依作戰進程推演，訓練各級指揮官及參謀指參程序、部隊實兵狀況演練。軍聞社晚上發布圖文，提供空軍臺南基地IDF戰機轉場，1批4架次演練戰力保存的操練畫面。 國際處境特殊 台灣自製軍機外銷難 先進防衛戰機ADF 應具低雷達識別性能 土敘強震災漸顯防災公園重要性 新北辦演練加強民眾應變力 #演練 #國軍 #聯合作戰計畫 #實兵 #IDF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓試射短程彈道飛彈 金正恩下令加強實戰演練 09:582023/03/10 國際 批劉世芳羞辱軍人 羅智強要求蔡英文、賴清德給個交代 18:132023/03/03 政治 因應台灣有事 沖繩首度模擬估6天撤12萬人 13:122023/03/18 國際 宜蘭教召在宮廟、學校 首次結合常備部隊實戰演練 16:132023/03/20 軍事 金門警「啟動快速打擊犯罪部隊」演練 全島警鳴聲大作民驚驚 12:562023/03/17 社會 桃園最美圖書館救災兵棋推演 綠色迴廊成疏散利器 17:422023/03/13 社會 靜宜大學校園徵才21日登場 逾70間企業釋出2千個職缺 16:472023/03/19 生活 因應高齡社會！南市護理之家防災演練逼真 提升人員應變能力 20:392023/03/09 寶島 與統一熱身賽 中華隊首度逆襲 04:102023/02/22 運動天地 防衛動員系統建青年服勤資料惹議 教育部喊停 12:532023/03/03 生活 胡智爲絕好調 中華勝味全 04:102023/02/28 運動天地 擔憂台灣有事！沖繩演練疏散12萬人 04:102023/03/19 焦點新聞 提升社工人身安全 台東輔具中心結合柔術演練防身術 15:572023/03/17 生活 IDF韓國兄弟FA-50 搶下亞歐上百訂單 04:102023/03/14 話題觀察 阿里山花季3月10日登場 台18線交管 04:102023/03/08 生活新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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