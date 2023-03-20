國軍第一季聯合作戰計畫演練20日登場，第三作戰區轄屬三軍部隊，依作戰進程推演，訓練各級指揮官及參謀指參程序、部隊實兵狀況演練。軍聞社晚上發布圖文，提供空軍臺南基地IDF戰機轉場，1批4架次演練戰力保存的操練畫面。

國際處境特殊 台灣自製軍機外銷難
先進防衛戰機ADF 應具低雷達識別性能
土敘強震災漸顯防災公園重要性 新北辦演練加強民眾應變力
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