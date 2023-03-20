AT1債券又稱可可債（CoCo bond），是在金融危機後所引進的債券商品，用意是將銀行風險從納稅人轉移到債券投資人。這類商品近年來頂著相對安全較高收益的賣點，成為資產管理公司與瑞信等銀行熱銷的投資產品。
瑞信AT1債券價值瞬間歸零將衝擊歐洲銀行同級債券，專攻銀行債券商品的ISO-mts Capital Management基金創辦人狄寇爾（Justin D'Ercole）表示，「令人震驚的是，似乎股票投資人將會比AT1債持有人更快縮小虧損，並可能促使散戶與機構投資人拋售其他歐銀同級債券。」
AT1債市上周就開始崩跌，根據Advantage Data 的報價，德意志銀行票面利率6％規模12.5億美元的AT1債跌至每1美元面值僅約79美分，單周暴跌10％。另據MarketAxess的報價，瑞銀25億美元票面利率7％的AT1債也跌至每1美元約95.50美分，跌幅達5％。
根據Lazard Freres Gestion的資料，目前AT1在外流通的總規模約2,540億美元，由於籌碼眾多，因此通常都是市場交投最熱的債券。
AT1債券因為可轉換為股票以及可在爆發危機時進行減記，因此殖利率也比傳統債券來得高。
過去10年來由於各國基準利率降到歷史低點，拉低大多數債券的殖利率，因此像AT1等較高殖利率的債券就備受投資人追捧。
瑞信投資部門的基金經理人曾在2021年1月的研究報告寫道，「可可債市目前殖利率約有3.62％，即便是歐洲高收益債券的殖利率也只有2.88％，所以我們絕對看好相關金融債的投資價值。」
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