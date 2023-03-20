瑞典全球電動汽車公司（NEVS）近日宣布啟動「冬眠計畫」，以降低所有成本、償還供應商債務並避免破產清算。為此，該公司計畫裁員320人，占員工總數近95％。若裁員計畫通過，NEVS的員工數將下降至20人。目前，恒大汽車對NEVS擁有100％控股權，且暫未出售該公司股分。

大陸觀察者網報導，NEVS成立於2012年4月，原全資控股公司為國能電動汽車瑞典有限公司。同年6月，公司正式取得瑞典薩博汽車（SAAB）的經營權，並專注於電動智慧汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共用出行等領域。

2017年1月，NEVS透過旗下子公司國能新能源汽車有限責任公司，拿到純電動乘用車生產資質，成為大陸第9張新建純電動乘用車資質的獲得者。同年，NEVS推出了概念量產車型9-3純電動轎車、9-3X純電動SUV。

不過，由於市場銷量的低迷，2019年，正在尋求汽車產業突破的恒大正式接手NEVS。當年，恒大集團以恒大健康產業的名義，斥資9.3億美元正式收購Mini Minor Limited及其持有的NEVS的51％股權。隨後，在Mini Minor的認購以及恒大的持續收購下，2020年，NEVS最終成為恒大健康的全資子公司。

如今，恒大健康早已更名為恒大汽車，但在債務問題頻頻暴雷之下，恒大早已無暇顧及子公司的生死。自去年8月開始，NEVS的危機便開始逐步顯現，公司先是解雇了650名員工中的一半之多。同時根據證券交易所公布的數據顯示，其儲備資金也已經用完。

有歐洲媒體報導，去年恒大便已經在美國和歐洲尋求NEVS的新投資者。路透曾報導稱，NEVS的債務總額超過3億美元，當時也有匿名消息人士表示，該公司估值可能有10億美元。不過直至今日，尚未有其他公司或投資方對收購NEVS展現出濃厚興趣。

在陷入財務困境前，NEVS曾在2020年將目光投向智慧出行市場，並推出了一款名為Sango的自動駕駛巴士，但目前來看，該產品距離投入營運或將遙遙無期。