前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生與對岸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。消息傳出，綠營開始群起圍攻，並套上「中共同路人」標籤。對此，不但藍營人強力捍衛反擊，連民眾黨發言人楊寶楨也看不下去，她質疑同樣是赴陸祭祖，也要看顏色正不正確？她強調，只要經過合法流程，就應尊重法制，又是一個時空背景不同的綠能你不能，直酸民進黨「嚇破膽，大可不必！」

「同樣是赴陸祭祖，也要看顏色正不正確？」楊寶楨今(20日)在臉書發文表示，2012年前行政院長謝長廷在卸任後，曾訪中祭祖，被譽為「飲水思源慎終追遠」，時任民進黨主席的蘇貞昌更大讚謝長廷「展現民進黨積極自信」面對中國；曾是蔡英文總統的第一文膽李拓梓也稱讚謝長廷是「藝高人膽大」。如今，前總統馬英九即將赴陸祭祖，民進黨警告他別成為促統棋子。果然是時空背景不同，又是好一個「綠能，你不能」。

楊寶楨強調，馬前總統的出境管制期限已屆滿，所以其實只要經過合法流程，就應尊重法制。當時都可以肯定謝長廷願意跨出那不容易的一步，若要像民進黨所期許的積極自信，那不就更應該相信我們的制度嗎？結果馬前總統換來的卻是一陣圍剿。「合理，就好；嚇破膽，大可不必！」