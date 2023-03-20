華南金前年每股稅後純益（EPS）1.30元，去年決議發放股利為現金股利0.78元、股票股利0.34元，共計1.12元。華南金去年EPS達1.27元，今年是否還能維持高股利發放率，是法人及投資人最為關注問題。

華南金主管指出，雖然去年有180多億元的評價減損，但去年稅後純益達173.08億元，扣除法規規範等等，加上過往的未分配盈餘，華南金今年股利發放絕對沒有問題。

在股利發放的配置上，華南金主管強調，過往的股利發放多為股票、現金各半，去年因應投資人對現金股利的期待，因此去年發放的股利就出現現金佔比較高，去年的股票、現金股利比重約為3：7，也就是現金股利比重較高，今年也會朝此方向規劃，但預計今年的整體股利會較去年低一點，內部還在研議中，預計提報4月董事會決議。

至於外界關心是否會動用資本公積發放，華南金主管回應強調，「不會動用資本公積」，因為除了回應股東期待外，也希望朝向「永續經營」方向前進。