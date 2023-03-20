由於環境風向轉為溫暖的偏南風到西南風，明（20）日僅東半部地區有零星降雨，各地白天高溫有夏天的感覺，局部地區甚至有機會出現33、34度。氣象局表示，周六至下周一（25日至27日）東北季風增強及華南水氣東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，北部及東北部天氣轉涼。

氣象局分析一周天氣。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星降雨；溫度方面，北部及東半部可以來到28到30度，中南部則落在30到32度之間，局部地區甚至有機會出現33、34度，白天各地有夏天的感覺，至於各地早晚低溫約19至21度，中南部日夜溫差大。

氣象局預測未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（22日）吹偏南風到西南風，僅東半部有零星短暫陣雨，各地最高最低溫進一步上升，白天各地有夏天的感覺，部分近山區或河谷有接近35度的高溫；周四、周五（23日、24日）台灣北方遠海有鋒面通過，水氣稍增，東北部及東部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，白天高溫稍降，其他地區維持多雲到晴的天氣。

周六至下周一東北季風增強及影響，加上華南雲雨區東移帶來水氣，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣轉涼。