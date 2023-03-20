南韓女團BLACKPINK旋風來台開唱，不只歌迷嗨翻，也吸引不少明星藝人前往朝聖。其中，女星賈永婕18日到場觀看，卻遭到網友抨擊她「頻頻站起阻礙視線」，更質疑她拿公關票，對此賈永婕也回應了。

賈永婕於日前觀看BLACKPINK演唱會時，遭到網友在各大社群論壇發文抨擊，指出她在演唱會進行中頻頻站起阻擋後方粉絲的視線，對此，賈永婕在臉書上發文致歉：「昨天我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到，造成困擾相當抱歉。」豈料，事後卻被現場粉絲抓包說謊。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，有粉絲還原當時情況，指出賈永婕當日的位置在第一排，視野相當好，根本不會有被阻擋的問題，且跟一行人有的連成員是誰都不認識，頻頻互相討論。此外，也有不少參與演唱會的粉絲在論壇《PTT》及《Dcard》上曬出多張證據照片，更有網友在賈永婕的道歉文下方抨擊：「好不容易搶到第二排的位置只能看你們的頭跟背影，真的氣死。」

網友在賈永婕的臉書留言區中曬出證據照片。(圖／翻攝自賈永婕的臉書)

另外，也有網友在賈永婕的IG酸她是跟風仔，留言：「忘記補一句了，跟風仔記得坐著看演唱會。」讓她回應：「跟風仔今天不跟風回台北了！」但不久後疑似又刪文。而面對近期的諸多爭議，賈永婕回應《中時新聞網》僅表示：「謝謝你，我已經在臉書回應了。」