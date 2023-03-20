萬眾期盼已久的普發6000元即將上路，高市府公布領錢全攻略。（高市府民政局提供／洪浩軒高雄傳真）

萬眾期盼已久的普發6000元即將上路，高市府公布，高雄市民自3月22日起，可在上班時間攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，至各區公所及48處戶政事務所據點，辦理代為上網登記及諮詢。

高市府民政局指出，中央規畫普發現金發放採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等5種方式，為了避免全民普發6000元線上登記壅塞，自3月22日上午8時起，開放預登記。進入 https://6000.gov.tw 後選擇「登記入帳」，本人申領者，請填本人資料、本人帳戶；由代領人申領者，請填入代領人資料、代領人帳戶和代領人健保卡號，12歲以下兒童（以生日為基準），可由父母活監護人登記代領，確認資料正確並送出就完成，登記送件後，3月28日起可以再上網查詢資料檢核結果。

高市府民政局提醒，財政部為了讓大家都能順暢登記，3月22日至26日登記前5天，將會採用身分證／居留證字號尾數分流。3月22日開放身分證／居留證字號尾數0、1；3月23日開放身分證／居留證字號尾數2、3；3月24日開放身分證／居留證字號尾數4、5；3月25日開放身分證／居留證字號尾數6、7；3月26日開放身分證／居留證字號尾數8、9；市民如要到區公所或戶政事務所諮詢登記，請確認身分證尾數。而3月27日開始就不限定尾數，人人都可以登記，