到台北選立委？傳扮奇兵出征「這2區」 謝龍介回應了 @ChinaTimes ​

2024年立委選舉國民黨在台北市推派的人選備受關注，北市黨部主委黃呂錦茹近日表示，在被視作艱困選區的第二（士林、大同）與第五（中正、萬華）選區，不排除會派出奇兵，她透露曾徵詢前台南市議員謝龍介到北市參選的意願。對此，謝龍介今（20）日也在臉書上表示，「面對黨及明年的挑戰及困難，需要大家共同努力、一起承擔！龍介一路走來、始終如一，將會在本黨最需要、最有價值、最有意義的戰場上，全力以赴」。

謝龍介今日在臉書上指出，「媒體報導，說黨內有人勸進我到台北市參選立委，甚至還具體點名第二或第五選區，說得是煞有其事」。謝龍介也和民眾報告，「這幾個月來，不同縣市，還有不分區席次，各種勸進聲浪都有」，但他有兩項最主要的考量，首先是「去年選舉時對台南鄉親的承諾，就算我沒能當選市長，也絕不相負，能做多少就要做多少」。

再來是「對台灣人民的責任，如今缺蛋、缺水、缺藥、缺電，結果我們從政者只想著排位置分權力，這像什麼話？」謝龍介最後也說，「面對黨及明年的挑戰及困難，需要大家共同努力、一起承擔！龍介一路走來、始終如一，將會在本黨最需要、最有價值、最有意義的戰場上，全力以赴！」