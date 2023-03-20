南非發生反政府示威，是該國第三大政黨左翼經濟自由戰士( EFF)所發起的，抗議持續不斷的缺電、停電，要求現任總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa)下台負責。而南非警方與安全部隊逮捕大量的抗議者，在過去 12 小時內，全國有87人因公共暴力而被捕。

半島電視台(Aljazeera)報導，雖然抗爭遭到強力鎮壓，但是EFF領導者馬勒馬(Julius Malema)表示會堅持抗爭。他說：「沒有人能阻止一場革命。」

馬勒馬表示，抗爭已是多點開花，港口、議會、邊境口岸，和約翰尼斯堡證券交易所都是主要抗議點。

馬勒馬與他的EFF的政治主張屬於泛非主義和馬克思列寧主義政黨，強調黑人優先與國有化。目前南非執政的非洲人國民大會 (ANC) 在1994 年結束白人少數統治以來，EFF在貧窮和工人階級的南非黑人中獲得了大力支持，因為他們感到自己被排除在國家繁榮之外。

這幾年，南非的電力發生危機，老舊的燃煤發電廠最近不是故障，就是進行長時間的維修，過去三個月以來，家庭和企業每天有多達11個半小時無電可用，馬勒馬與EFF感覺有機可趁，發動抗議。

南非當局表示，將派出大量警力，以應對可能發生的暴力事件。議會周日在一份聲明中表示，南非軍方將派出3,474 名士兵，至少駐紮一個月，直到4 月17日再看治安情況。