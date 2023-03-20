2022年對邑錡來說是充滿考驗的一年，遭逢全球半導體料況供應不穩與原物料價格上漲雙重打擊，不單自有品牌Brinno縮時攝影相機飽受主要IC短缺之苦，面臨訂單在手卻無貨可出之窘境；創新ODM亦面臨成本上漲、侵蝕毛利的困境，所幸新一代教學研究智慧裝置因美國恢復實體上課後穩定出貨拉抬營收，加上美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組與航海微光影像裝置量產出貨，逆勢帶領營收、稅後純益與EPS創下歷史新高。

展望2023年，邑錡指出，OBM自有品牌Brinno縮時相機部分，新一代縮時相機TLC300系列已導入自有ASIC並量產出貨，將可擺脫去年因缺料影響銷售之困境；另市場期待已久的旗艦版雲端縮時相機與控制平台亦計劃於今年第三季上市，隨著新機種上市換機潮啟動，將有助於挹注品牌營運動能再創高峰；另在銷售通路部分，除了積極拓展主力國家的電商旗艦館外，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，且因應疫情後的消費模式改變，亦重新布建實體銷售通路來滿足多樣性的購買行為，可提升Brinno品牌營收循環，提高公司整體獲利表現。

創新ODM部分，除了主要客戶美商Vernier教育智慧裝置與美商航海微光相機穩定成長出貨外，隨著視覺影像成為AI與軍工產業不可或缺的資料來源，將積極投入光學相機模組開發，加速推進與無人機國家隊雷虎科技的合作開發案，同時尋求機會與無人機軍工產業進行垂直整合，開拓創新市場挹注營收表現。

因應業務擴展需求，邑錡近期亦投入資源充實研發能量，積極擴充韌體開發人才，同時也與台大啟動第二期建教合作案加速雲端平台建構，更從丹麥延攬Microsoft Dynamics前資深研發工程師、智能門鎖品牌Friday Home前技術長兼執行長加入邑錡團隊，擔任新事業處副總，借重其過往在產品開發與雲端平台的成功經驗，協助邑錡加速新產品與雲端佈局。

邑錡強調，不論是自有品牌OBM或是ODM今年皆有新機種上市，除盡最大努力完成現有產品與訂單交付，也會加速推動無人機載具相機開發專案，力拼今年營運再創高峰。