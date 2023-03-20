台南市警五分局交通分隊蕭姓警員上班看動漫遭記過調職。（本報資料畫面）

臉書社團「靠北police」今（20日）上傳一篇PO文，事實證明，上班要看A片，不可以看火影忍者，因為彰化組長看A片申誡一次，台南交通分隊看火影忍者記過，所以大家要記得喔！！要看就要看A片。

去年9月台南市警五分局交通事故處理小組的蕭姓員警，利用上班時間觀看火影忍者的動畫約10分鐘，由於是上班時間，違反勤務紀律屬實，予以記過1次，改調行政警察職務。今（20日）爆出彰化縣警局某分局負責督導業務的二組組長，利用下班時間在辦公室看A片，事後遭記1支申誡，並調回局本部擔任非主管職。2件案子一樣是看影片，結果卻不同，引起大家熱烈討論。

網友就針對處份不同紛紛發表示意見，「火影跟A片比起來，要看A片才能減輕傷害，我知道了。」、「啊雖然這樣講可能會被攻擊，不過新聞講督察組長好像是下班看的？」、「當警察真好，上班可以看A片還不會丟工作」、「所以以後被問在看什麼，火影要說火影A片，海賊王要說海賊王A片，柯南要說柯南A片。」、「應該說，上班本就不能，有本事的份內交辦事情做好，要怎麼樣不要被發現就好。話說，督察組組長身為督導主管不是更該謹遵紀律，卻只有申誡？」、「官跟員的差距真大，發生事情員就是加重處分，官就是深感懊悔輕輕放下……官跟員從來沒有被平等對待…..」