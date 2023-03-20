台南一名人夫發現妻子小雅（化名）外遇男同事阿鶴（化名），小雅還穿著性感內衣與阿鶴視訊，讓他深感婚姻遭破壞，憤而控告2人侵害配偶權並求償30萬元撫慰金。法院審結，判2人侵權屬實，應連帶賠償3萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張於2016年間與小雅結婚，婚後2人育有2名子女，感情相當和睦，直到2021年9月間小雅換工作成為品管員，認識該公司的監工阿鶴，他與妻子的感情自此生變，小雅經常只穿性感內衣與阿鶴視訊，談話內容逾越一般朋友界線，嚴重侵害他的配偶權，依法向2人求償30萬元。

對此，小雅辯稱，與阿鶴僅是同事關係，並非婚外情，且她與丈夫育有2子女，都是她在照顧，丈夫工作不固定還沉迷網路遊戲與娃娃機，甚至恐嚇她出門工作增加收入，強調自己與阿鶴只是很好的朋友，阿鶴比較女性化，彼此間會互相訴苦、開玩笑，絕非丈夫所指的情侶關係。

阿鶴也同樣表示，自己與小雅關係類似姊妹淘，經常在對話中揶揄打鬧，沒有任何逾越正常朋友分際的親密行為，希望法院駁回小雅丈夫的請求。

台南地院審理時，法官勘驗小雅與阿鶴的對話紀錄，發現小雅曾傳訊說，「好想你」、「真的想你」等語，阿鶴與小雅視訊完後，則傳訊給小雅說，「又硬了」、「硬了」等語，均為親暱的表達，與性有關的挑逗、調情言語，明顯非普通同事正常社交該有的對話內容，酌情後判2人應連帶賠償小雅丈夫3萬元為適當。可上訴。