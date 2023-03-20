在NBA官方最新的年度MVP排行榜中，費城人球星恩比德（Joel Embiid）正式超越霸榜已久的約基奇（Nikola Jokic），排在了榜首的位置，恩比德有望拿下生涯首座MVP，不過名人堂教頭喬治卡爾（George Karl）有不同的看法。

「當他還是菜鳥時，我有很多過去待在我身旁的助理教練在七六人，他們不斷跟我說，恩比德將成為有史以來最棒的長人，我也看到他朝著這種目標前進，但是恩比德的打法占用了太多球權，肢體語言給我一種懶散的感覺，我們也不了解他為何老是對一些事情生氣。」談到年度MVP的選擇，喬治卡爾豪不猶豫選擇約基奇。

恩比德在近兩場比賽確實有些懶惰的情況，平均出賽不到30分鐘，都只打了三節就打卡下班，不過這是因為七六人在賽事前段就已經取得大幅領先優勢，早早讓比賽進入垃圾時間，恩比德這兩戰平均攻下34.5分，個人連續9場比賽攻下至少30分，不但打破隊史紀錄，也幫助七六人取得8連勝。

喬治卡爾在金塊度過大部分的執教生涯，僅管無緣執教約基奇，他仍相信這位2屆年度MVP能完成3連霸，不過喬治卡爾可以想出更好的方式幫助約基奇提高聲勢，而不是靠著老掉牙的抹黑來批評恩比德。