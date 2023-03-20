民進黨立委初選登記開跑，台北市議員王世堅不甩黨內誠信條款，20日上午在英系議員和支持者簇擁下，登記參選2024士林大同區立委，與現任立委何志偉上演同室操戈，強調這是響應黨主席賴清德所說的「沒有現任優先」。而近日就有一份最新的民調指出，有71％的民眾認為比較喜歡「王世堅」，僅有4％的民眾比較喜歡「何志偉」，引發討論。

根據YouTube頻道《中天電視》20日對於「民進黨士林大同區立委初選，你比較喜歡王世堅還是何志偉？」進行了網路民調，截至20日21時，已有近1.5萬人進行投票，有71％的民眾認為比較喜歡「王世堅」、有4％的民眾比較喜歡「何志偉」、另也有25％的民眾則是「都不喜歡」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「堅哥一出，誰與爭鋒」、「民進黨只服堅哥！說跳海就跳海，一諾千金，誠信至上」、「堅哥是少數民進黨籍比較不讓人討厭的」、「扶龍堅真的沒那麼讓人討厭」、「正派、正直，對就對、錯就錯」、「王世堅，我欣賞他，他心中的一把尺很正，我喜歡」、「真男人王世堅是民進黨的良心，討厭民進黨，佩服王世堅」。