前總統馬英九預計27日前往大陸祭祖，並率領青年學子一同前往，卻遭綠營扭曲成中共同路人。國民黨立委鄭麗文舉2013年8月9日《BBCNews中文》新聞「陳菊再訪中國大陸民進黨正面肯定」，及2012年10月5日《自由時報》「謝登陸祭祖／謝長廷：到廈門像去兄弟家一樣」，直批綠營自己去可以稱兄道弟，別人去就是中共同路人？雙標還這麼理直氣壯？她並質疑賴清德的和平保台難道是佛系保台？不溝通不交流和平自然來？

「馬英九總統以具體行動實踐親美，友日，和陸願景，卻遭到網軍側翼扭曲成中共同路人！」鄭麗文表示，反戰與和平不只是台灣的主流民意，更是國際間的共識，但是在蔡政府執政下，兩岸官方溝通管道中斷，臺海局勢緊張，一昧的污名化正向交流，唯恐兩岸不亂！為了選舉大賣芒果乾，沒有對話機制也不鼓勵交流，根本無能、無力解決民眾往來兩岸遇到的實際問題，都是國人非常擔心的事情。

鄭麗文提到，她17日總質詢也問了閣揆陳建仁「賴清德將抗中保台基調調整為和平保台，兩者有何不同？難道不是一種避戰的想法嗎？」，陳建仁表示「希望維持兩岸的和平穩定」。「但是和平從來不是紙上談兵！」她質疑，蔡政府維持兩岸和平穩定具體行動到底是什麼？賴清德發現過去抗中保台路線錯誤後，改以和平保台當作自己參選總統的兩岸論述。難道賴清德的和平保台是佛系保台？不溝通、不交流、和平自然來？

「如今兩岸因政治因素冰封中斷多年，民間交流更加刻不容緩！」鄭麗文強調，清明節追思祭祖天經地義，已根生蒂固在每個人心中，不論在情感或生活中都無法割捨，充分展現不忘本、飲水思源的傳統美德！清明也是親友團聚的日子，在這樣的節日，馬前總統率同青年學子前往，促進兩岸年輕人交流、互相了解、增進情誼更是具有意義！相信對促進兩岸和平與交流都有正向幫助。她並祝福馬英九總統此行平安順利圓滿。