全民普發6,000元現金來了，預估最快4月6日就可領取，各大餐飲品牌無不摩拳擦掌、準備搶食商機！其中，築間餐飲集團自3月24日起旗下五大品牌推出用餐並加入會員，單筆消費滿1,000元，即可獲得總價值7,000元的豪華加菜金！不僅如此，日本秋田縣知事更加碼送饕客享用和牛新寵「秋田牛」！

築間餐飲集團表示，加菜金兌換期限自3月24日起4月30日，活動使用期限則放寬到5月31日，讓顧客有時間慢慢規劃用餐計畫。

築間響應「政府普發共享6,000元」專案，祭出旗下五大品牌期間限定優惠；最特別的是，日本秋田縣知事佐竹敬久組團一行共16人，日前來到台灣推廣秋田牛及秋田縣旅遊觀光，期間促成了秋田牛合作案，將秋田牛引進築間旗下各品牌運用於餐點中，讓消費者也能在台灣品嚐到美味的日本秋田牛。

其中，築間餐飲集團旗下「有之和牛鍋物放題」，主打和牛火鍋吃到飽，單筆消費滿4,000元，就可免費獲得「日本A5特選和牛」乙份。

秋田縣知事佐竹敬久表示，「日本秋田A5黑毛和牛」選用黑毛和種，培育過程嚴謹，從出生開始就需要登錄血統證明、蹄紋、命名等身分證明；秋田牛在飼養過程中，在飼料中加入小町米，以稻米餵養的黑毛和牛，肉質油酸含量高，輕咬一口，油花即四溢，柔嫩多汁，香氣濃厚，是老饕的首選。

除了「有之和牛鍋物放題」外，「築間幸福鍋物」推出霜降牛/松阪豬免費小升大、肉品/海鮮九選一、湯底免費升級優惠；網路人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」，推出凡消費套餐就送特上選牛舌乙份、牛五花/豚五花2選1、板腱牛/梅花豚2選1；主打和牛燒肉吃到飽「本格和牛燒肉放題」，推出牛舌吃到飽及免費火烤升級券。

此外，本月10日試營運已出現一位難求、位於台中水湳中平路上的「繪馬別邸」，推出主廚私房菜、伊比利豚梅花排及極上紛雪牛排。

築間餐飲集團強調，清明節、兒童節連假及母親節檔期即將到來，為了讓顧客有充裕的時間慢慢規劃與家人、朋友用餐計畫，因此將活動使用期限開放至5月31日，讓消費者們省荷包開心吃。