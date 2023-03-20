日本正妹「Wamu」外型甜美可愛，大學時曾學習中文，透過姐妹校交換來台灣讀書，之後選擇從日本來到台灣工作，創立YouTube頻道「Wamuの台灣OL生活」有2.12萬粉絲追蹤，時常會透過影片更新在台灣的生活，近日她表示在台灣一個人吃熱炒，結果被隔壁桌的台灣阿伯請吃飯，讓不少網友直呼「台灣長輩都很熱情」。

Wamu近日分享去三重的熱炒店吃飯，她原本是要拍攝一個人去熱炒店吃飯的內容，沒想到吃到一半，服務生走過來指著隔壁桌客人說：「他們想跟妳交朋友，所以幫妳買單了」，Wamu聽到後立刻搖頭，有些不好意思，服務生表示有些台灣人會這樣，可以敬酒一下就好。Wamu也拿起酒杯坐到隔壁桌，阿伯們都非常熱情。

Wamu聽到隔壁桌阿伯要請客後感到不好意思。（圖／Wamuの台灣OL生活 YouTube）

影片創下7萬多的觀看次數，不少台灣網友留言：「我上次自己去日本居酒屋也是被友善的日本人突然請客，覺得日本人跟台灣人都互相友善往來感到很暖心」、「其實就算在台灣會一個人去熱炒店喝酒的人也不多，可能是對桌的歐吉桑以為Wamu有什麼煩心事才一個人來喝悶酒」、「台灣長輩都很熱情」、「看到美女一個人吃熱炒，幫忙買個單也很正常吧」，也有網友提醒「Wamu下次還是盡量不要一個人去喝酒，台灣的熱炒店難免會有喝完酒比較不受控的人，像Wamu這樣卡哇依的女生且只有一個人就得特別小心被騷擾」。

（來源／Wamuの台灣OL生活 YouTube）

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