藍綠議員20日攜手踢爆，蘆竹美福倉儲大火600萬罰單早撤銷，劍指前市府行政怠惰，前環保局長呂理德反擊要現任市長張善政維持重罰維護桃園立場。市府晚間則指出，在沒有新事證的情形下，根本無法再處分，呂理德並非不知情，只想藉由打迷糊仗方式混淆視聽。

呂理德發出8點聲明說，鄭文燦任內除要求美福賠償1000萬元給附近居民，更連續重罰2次500萬元，斥議員站在環保署立場指責環保局的努力，是為了政治、為了批評鄭文燦任意亂扣帽子，直指第二張500萬罰單今年1月遭撤銷，現任市長張善政應維持500萬罰款，維護桃園立場。

桃園市政府晚間表示，倉庫大火與工廠火災產生的汙染物都是汙染，民眾受到的危害也是事實，且空汙法32條的規定行之多年，類似處分案件不在少數，環保署以立法意旨當撤銷理由，市府仍要向環保署進一步了解，若未能釐清，恐怕造成未來執法標準的混亂，讓執法單位無所適從。

熟知環保法規的市府人士則指出，這樣的結果的確令人相當錯愕，美福倉儲大火燃燒長達三周，造成的汙染影響桃園上萬民眾，當時鄭文燦市府團隊在民怨強烈反彈之下，以違反「廢棄物清理法」與「空氣汙染防制法」處以最高金額裁罰，現在證明只是虛晃一招，彷彿船過水無痕，相當諷刺。

至於前環保局長呂理德發出聲明提到，張善政應該要求環保局依法維持500萬元罰款的說法，市府人士則指出，經環保署訴願會訴願決定原處分撤銷，環保署並未要求另為適法處分，在沒有新事證的情形下，根本無法再處分，呂理德並非不知情，只想藉由打迷糊仗的方式混淆視聽。

市府人士也質疑，美福並非廢清法公告的事業，其產生的廢棄物自然無法認定為事業廢棄物，法令去年至今並未改變，何需環保署認定，證明開罰單的動作只是選前因應民怨的緩兵之計。反而是張善政市府團隊上任後，積極面對關鍵問題，在今年2月針對美福倉儲廢棄物是否為一般廢棄物，請環保署重新認定。