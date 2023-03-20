華爾街見聞報導，拼多多財報顯示，第四季營收為398.2億元，不及預期的419.5億元，年增率46％，較前一季的65％大幅回落。歸屬普通股股東的淨利潤為94.5億元，年增42％。非通用會計準則（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的淨利潤達121.1億元，年增43.5％。

財報顯示，第四季，拼多多調整後每ADS收益為8.34元，高於預期的7.55元。研發支出24.1億元，低於預期的31.1億元。

從全年來看，拼多多2022年營收年增39％至1,305.6億元，歸屬於普通股股東的淨利潤為315.38億元，年增306％。非通用會計準則（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的淨利潤為395.297億元，年增186％。

分業務來看，第四季拼多多最核心的線上行銷服務和其他收入為309.652億元，年增38％；交易服務收入為87.966億元，年增86％；商品銷售收入為5,820萬元，較上年同期下降29％。

從全年來看，公司線上行銷服務和其他收入為1,027.219億元，年增42％；交易服務收入為276.265億元，年增95％；商品銷售收入為2.092億元，年減97％。