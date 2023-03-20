兆豐銀行配合金管會「綠色金融行動方案」，近年來致力推動綠色授信與綠色投資，並以「淨零轉型 兆豐同行」為執行目標。繼2020年發行綠色債券、2022年發行可持續發展債券後，兆豐銀行於3月21日再度發行五年期可持續發展債券，發行金額為新台幣15億元，票面利率為1.40％。

本次債券所募得資金，將用於再生能源資本支出及投資台灣三大方案等符合綠色及社會效益的企金放款。為降低氣候變遷的衝擊，兆豐銀行藉由投融資業務上的ESG風險審核流程、提供永續金融商品或服務，與客戶溝通永續議題，進而引導企業低碳轉型，創造永續共好的商業模式。

經統計，截至今年2月底，兆豐銀行綠色（永續）投資及融資金額累計已超過新台幣6,700億元。未來，兆豐銀行將持續舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列ESG講座，一同關注碳排議題，宣導永續金融理念，並運用核心職能，促進經濟結構完善發展，創造新的就業機會，落實環境保護，力抗氣候變遷，持續發揮金融業的永續影響力。