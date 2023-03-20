台灣兒童節目本土自製比例過低、僅佔8％，富邦文教基金會決定捲起袖子，培育優秀人才、號召新血加入；富邦文教基金會今於誠品電影院舉辦兒童節目發佈會，執行董事陳藹玲親自出席介紹相關計畫，資深媒體人Momo TV董事長李四端 、導演黃嘉俊、宋欣穎、台北市忠孝國小師生皆熱情與會，OTT平台My Video及Line TV更出席力挺，眾人合聲呼籲，希望可以讓台灣自製兒童節目受到更多的關注及討論。

台灣兒童節目不僅自製率低，播出平台也很少，加上兒童節目類型過於單一，富邦文教基金會自2018年11月啟動兒童節目人才孵育計畫、投注節目開發，希望培育更多製作兒童節目的優秀人才，以及提供更優質、合適孩子們看的影音容。

孵育計畫擔負兒童影視節目前期開發工作，邀請許多年輕、有想法的團隊參與劇本的撰寫、企劃，從兒童的主體視角出發，傾聽孩子們的心聲，傳達兒童觀點。經歷四年來，共計收到293件劇本和企劃投件，透過孵育歷程，累計已有六組獲選團隊製作出原創兒童影視內容，類型涵括紀實、戲劇、動畫等多面向開發製作。

《百味小廚神》製作人湯昇榮致詞時分享擔任孵育計劃委員的心路歷程，也號召更多平台夥伴加入兒童節目的製作行列；陳藹玲分享，現代人睡前必做的事就是追劇，兒少節目正是最適合闔家觀賞的類別，富邦文教僅只是拋磚引玉，期勉人才繼續投入兒少節目的產製。

三檔由富邦文教基金會孵育的節目，包括客家電視台與富邦合製戶外實境秀《登山總動員》、關注全台各地不同孩子的紀實短片影集《悄悄話》，以及由紅衣小女孩股份有限公司、瀚草影視文化事業股份有限公司聯手製作，台灣大哥大MyVideo共同出品的兒童戲劇影集《百味小廚神》等，可以看出孵育類型多樣，也與多方頻道平台合作 。

富邦文教基金會期許，要從孵育器成為加速器，除分享過去4年來的工作成果與經驗，同時透過更多國內外兒童影視經驗的交流與實踐，促進產業提升，加速高品質的作品生成。

陳藹玲也預告，富邦文教基金會將於4月底舉辦 「momo mini 影視兒童節 Kid's TV Wonderland」，邀請到分別來自挪威、加拿大、澳洲四位國際資深的兒童節目工作者，來台分享目前兒童節目產業的現況與趨勢，帶領產業討論兒童節目製作的核心價值與製作心法。