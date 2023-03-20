聯合國一年一度「快樂國家」評比結果出爐！北歐五國照舊穩居前十名，芬蘭連續第6年摘冠。老牌優等生法國被新面孔立陶宛擠出前20名榜單、排在第21名，頗令各界意外。台灣名列第27，在東亞僅次於新加坡。由塔利班統治的阿富汗依舊墊底。

這項研究由聯合國「永續發展方案網路」與美國哥倫比亞大學永續發展中心合作執行。前10名依序為芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡、紐西蘭；第11至20名是奧地利、澳洲、加拿大、愛爾蘭、美國、德國、比利時、捷克、英國、立陶宛。立陶宛是前20名唯一的新進榜國家。

推特帳號thisisFinland推文指，透過街訪得知，芬蘭人認為快樂因子不外乎自由、信任、平等、安全，這些因素運作得宜，大眾就能構築幸福快樂。

What makes people happy in Finland, the happiest country in the world?



We asked people & found out that the makings of happiness are quite simple: it is about freedom, trust, equality, and safety. When things work, people can build their happiness.#InternationalDayOfHappiness pic.twitter.com/dm72FicLUL — thisisFINLAND (@thisisFINLAND) March 20, 2023

2023年是聯合國第11年發表「世界快樂報告」（World Happiness Report）。今年的評比報告指出，縱然新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等因素交疊引發全球多項危機，但大多數國家對於2020年至2022年全球生活滿意度的平均值與疫情爆發之前幾年一樣高，各地行善捐贈的比例也高於疫情之前。

聯合國這項調查本次訪問137國共10萬人，受訪者對於各自國人的快樂程度；評比除了綜合考量各國經濟與社會數據，今年更納入社群媒體數據以比較新冠毅情大流行之前與之後人們的情緒變化。

各國評分介於1到10分，榜首芬蘭7.804分。法國21名6.661分，其後依序為斯洛維尼亞、哥斯大黎加、羅馬尼亞、新加坡、阿拉伯聯合大公國。台灣25名6.535分，之後是烏拉圭、斯洛伐克、沙烏地阿拉伯。日本47名，南韓57名，泰國60名，中國大陸64名。

交戰已逾1年的俄羅斯與烏克蘭，名列第70與92，各自進步10名與6名。

分數最低的是阿富汗1.859分，倒數第二名是經濟崩潰已久的黎巴嫩，倒數第三名是生產鑽石卻內戰不斷的非洲獅子山國。

編寫報告的加拿大經濟學家哈利維爾（John Helliwell）說，在新冠疫情肆虐全球的過去3年期間，快樂平均值、各國名次、情緒評估、生活評價均明顯穩定，「至於已產生變化的排名，例如波羅的海三小國名次上升，這種算是長期趨勢的延伸。即使在過去這段艱困的歲月裡，正向情緒普及程度仍是負面情緒的兩倍，感受社會積極支持的強度也是孤獨感的兩倍」。

值得注意的是，「在困難的時候有人可以依靠」而感受到幸福的人數顯著增加，全球8成受訪者表示自己有所依靠，這使得新冠大流行期間人們對生活滿意度平均值上升。過去3年疫情期間，各地痛苦指數也微幅下降。