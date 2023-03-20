國民黨近期因選策會名單滿城風雨，黨內青壯議員跟新北市長侯友宜紛紛出來喊話。對此，前立委沈富雄20日就表示，「經過這次的事件，這是國民黨『黎明前最黑暗的時刻』，不用緊張，太陽快要來了，這個就叫做否極泰來」，引發討論。

沈富雄20日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我以前講過，侯友宜是關在籠子裡頭的老虎，被壓了很久，每次都吼一樣的聲音『好好做事情』」，而經過國民黨選策會這場戲，沈富雄認為，「侯友宜起碼講了朝野一致反黑金，連林濁水都拍案說讚，大家都認為了不起，還有認為他說『兩岸和平，國家太平』，這八個字無懈可擊，大家也認為厲害」。

沈富雄直言，「經過這番折騰，郭董不見了，也沒人在談他了，那些一天到晚不想讓侯友宜做總統、一天到晚想藍白合的人，因為這一次的鬧劇，通通沒有了」，沈富雄最後更強調「這是『黎明前最黑暗的時刻』，不用緊張，太陽快要來了，這個就叫做否極泰來」。