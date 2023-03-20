在大陸國家主席習近平抵達莫斯科進行國事訪問之際，烏克蘭重申，任何未來的和平計劃，都必須以「俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土」為前提。

CNN報導，中國大陸有意調停俄烏戰爭，他們在上個月，也就是俄烏全面戰爭爆發一周年之際，發布了一份「烏克蘭危機政治解決方案」的 12 點立場文件，呼籲雙方同意停止敵對行動。

烏克蘭顯然不同意大陸的和平方案，國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)表示，無論哪一方提出的和平計劃，烏克蘭都堅持「主權、獨立性與領土完整都不得有損」。

丹尼洛夫在推特上說「最重要的一點是，俄羅斯入侵軍必須根據國際法、聯合國憲章，從烏克蘭領土撤軍，或投降。」

烏克蘭外交部發言人尼科連科(Oleg Nikolenko)告訴美國有線電視新聞網CNN，「我們希望北京利用其對莫斯科的影響力，使其結束對烏克蘭的侵略戰爭」，烏克蘭會持續關注習近平在俄羅斯的訪問過程。

尼科連科補充說：「正如外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)上星期在與大陸外長在電話中強調的那樣，恢復烏克蘭的領土完整，應該是每一項外交努力的優先。我們與中國大陸會進行更密切的對話，以便根據《聯合國憲章》的原則，以及聯合國大會對此事的最新決議，以恢復烏克蘭的和平。」

北京所提的12 點立場文件中，大陸外交部呼籲雙方恢復對談，結束對單方面的制裁，並強調反對使用核武器。

顯然北京將自己塑造成和平調解人，因為隨著戰爭的持續，北京努力平衡與莫斯科的關係，以及和西方的緊張關係。但是北京的迄今為止一直避免稱呼「入侵」，這樣能否獲得各方的信任，有待觀察。