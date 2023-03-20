中非共和國一座中國人經營的金礦有9名中國員工被之後，被懷疑犯案的當地叛軍組織愛國者變革聯盟（CPC）周一否認犯行。該組織發言人在沒有提證據的情況下指出，外界的指控完全錯誤，實際上是俄羅斯的瓦格納雇傭軍團策劃並進行這次暴力襲擊，目的是要嚇唬當地的中國人要他們離開中非。

據《美聯社》報導，中非共和國一座中國人經營的金礦周日遭持槍歹徒襲擊，造成9名中國人死亡，另外2人受傷。稍早之前，非法武裝人員曾於中非西部與喀麥隆接壤的邊境附近綁架了3名中國公民，迫使中非總統圖瓦德拉（Faustin Archange Touadera）計劃訪問中國以安撫中國投資者。

報導說，遭襲的欽博洛(Chimbolo)金礦幾天前才剛開始營運，大約在周日凌晨5點左右，出現多名武裝人員制服了現場的警衛並開槍。受害者的屍體於週日晚些時候被帶到首都班吉，地方政府表示，他們正在追捕襲擊金礦的武裝人員，但拒絕進一步評論。

外媒指出，最初被指控為策劃此次襲擊的是中非叛軍組織愛國者變革聯盟，它是一個活躍在當地的叛軍組織，經常襲擊當地政府軍。該團體與前總統弗朗索瓦．博齊澤（Francois Bozize）結盟。

支持現任政府的官員安塞爾姆．班格 (Anselme Bangue) 表示，針對中國商人的襲擊是「難以形容的懦弱行為」，「愛國者變革聯盟阻礙了國家經濟發展，衝擊國家的根本利益，這是完全不可接受的。」

愛國者變革聯盟發言人寇拉（Mamadou Koura）對此表示，這完全是錯的指控。他說，實際上是俄羅斯雇傭軍格納集團策劃了這次襲擊，「目的是嚇唬在俄羅斯人定居該國這個地區之前很久就已經在當地的中國人」。

報導指出，現在在中非經營的許多企業都是中國人經營的，並且經常面臨安全威脅。2020年當地居民曾暴力衝擊一家中國經營的礦山，導致2名中國公民死亡。更早的2018年還有一名當地領導人在陪同中國礦工前往工地時發生船難而死亡，另有3名中國公民被憤怒的民眾殺害。