新北市蘆洲50歲田姓男子自稱是軍武迷，過去便有多次自製槍械打狗、製造爆裂物的前科，近日他又造出一把改造空氣槍，還配備8倍鏡，而他為了試槍，15日竟在自家附近打靶，結果把鄰居家的浴室玻璃打破；蘆洲警方獲報後，17日循線在光華路附近的民宅將田男逮捕，並查獲改造空氣槍、8倍鏡以及154顆喇叭彈。

據了解，當時田男的鄰居聽到自家浴廁發生一聲巨響，前往查看後赫然發現玻璃有彈孔，嚇得他立刻報警，蘆洲警方前往調查時，透過紅外線測距對比後鎖定對面的4樓民宅，清查後發現田男有槍砲以及公共危險罪的前科，隨即展開偵查。

蘆洲警方成立專案小組，事先過濾大量監視器鎖定犯嫌後，並觀察田嫌生活作息，隨後在17日順利將他逮捕，並在家中查獲配備8倍鏡的空氣槍、154顆喇叭彈以及二氧化碳加大氣瓶1支等。

雖然田男向警方供稱自己確實在家中向屋外練習打靶，模擬狙擊手的感覺，但堅決否認故意射擊他人住家玻璃，不過警方仍將他以違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法毀損及恐嚇公眾罪移送新北地檢署偵辦。