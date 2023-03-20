美國、歐洲銀行接連因為利率急升而出事，頗有2007年金融風暴前奏之感，也讓市場擔心是否會發生連鎖效應，對此和碩董事長童子賢認為，美國政府與瑞士政府都在第一時間便決定花一點代價出面「滅火」，應該不至於演變成金融風暴，但他也表示，如果通膨是一種病，高利率就像抗生素，是治療的一種手段，抗生素雖然可以治病但不能長期吃、不能當飯吃，美國矽谷銀行SVB出事，就像吃抗生素吃太多吃到身體腎衰竭了。