前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。對此，前立委郭正亮20日就表示，「馬英九的定位，主要就是祭祖之旅和歷史之旅，不會講到兩岸的政策，可是歷史文化的部分，就會刺到民進黨的神經」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我認為馬英九的定位，主要就是祭祖之旅和歷史之旅，這沒牽涉到合作和政策，因為他不是現任，但他去大陸的軌跡和歷史真的蠻有關係的」，郭正亮認為，「我覺得他頂多就是講到兩岸青年對話，去扯到批評民進黨的話，至於兩岸目前的政治他不會碰，因為他確實是蠻謹慎的人，他不會講兩岸的政策，可是歷史文化就會刺到民進黨的神經，太明顯了」。

郭正亮最後更說，「我認為現在大家比較觀察是，北京會不會有官員南下和馬英九見面？」，郭正亮指出，「因為基於禮節宋濤是要來的，問題在於馬英九跟宋濤見面要講什麼話？因為他是現任主要對台灣的中國大陸官員」。